UFFICIALE – Playoff e playout per la Serie A se…

Il Consiglio Federale di oggi ha deliberato l’ipotesi di utilizzo di playoff e playout per concludere la stagione.

La nota con cui la Figc ha riepilogato le decisioni prese nel Consiglio di oggi, con voto contrario della Lega A, sancisce la possibilità di playoff e playout non solo in caso di nuova sospensione ma anche se la Serie A non dovesse riprendere il 20 giugno e non fosse certa l’impossibilità di chiudere entro il 20 agosto.

“Nel caso in cui a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19, alla prevista data del 20 giugno 2020 non fosse possibile riavviare il Campionato e fosse già accertata la impossibilità di riavviarlo così da concluderlo entro il 20 agosto 2020 – si legge nella nota – il Consiglio Federale senza indugio definirà l’esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi, senza la assegnazione del titolo di Campione d’Italia e comunque nel rispetto delle prescrizioni in tema di retrocessioni”.