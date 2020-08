UFFICIALE – Militari al Mantova a titolo definitivo

Alessio Militari segue le orme di mister Troise. L’ex allenatore della Primavera del Bologna è diventato il nuovo tecnico del Mantova, e ha deciso di portare con sè il giovane centrocampista rossoblù. A comunicarlo è stato lo stesso club lombardo, che sottolinea come l’acquisto di Militari sia a titolo definitivo e non in prestito.

“Classe 1999, nato a Roma, Alessio Militari ha alle spalle 4 campionati Primavera giocati con Fiorentina, Cesena e Bologna – si legge nella nota diramata dal Mantova – Particolarmente felice la parentesi rossoblù, in cui sotto la guida di mister Emanuele Troise ha vinto campionato Primavera 2, Supercoppa Primavera e Torneo di Viareggio. Il centrocampista, inoltre, ha già calcato i campi della Serie C, avendo militato nell’ultimo campionato disputato tra le fila del Rende”. Il comunicato prosegue ricordando le parentesi di Militari con la maglia della Nazionale italiana: “Alessio Militari, a partire dal 2014 ha vestito l’azzurro, collezionando 32 presenze complessive con le formazioni Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18 della Nazionale italiana. Mantova 1911 accoglie Alessio Militari augurandogli un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.