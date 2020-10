UFFICIALE – L’ex Kone dice basta: “Farò l’allenatore”

Panagiotis Kone ha detto basta. L’ex rossoblù a 33 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo la sua ultima avventura in Australia. Kone ha affidato al suo profilo Instagram il messaggio di addio al calcio giocato, ora farà l’allenatore. Il centrocampista greco è stato protagonista della storia recente del Bologna con 90 partite giocate e 12 gol segnati.

“Tutto è iniziato con la voglia di essere un grande calciatore, ho ottenuto molto e superato diversi ostacoli negli ultimi 16 anni e ho deciso di chiudere la mia carriera da giocatore. Sono una persona che non smette mai di sognare e di fissare nuovi traguardi e sono davvero entusiasta e onorato di poter iniziare un nuovo capitolo, la strada per diventare allenatore. Sono grato per tutti i ricordi, lezioni, vittorie e sconfitte, infortuni, allenatori, staff, compagni di squadra, tifosi, amici, la famiglia in quanto hanno contribuito a creare ciò che sono oggi. Lavora duro su tutto ciò che fai e non perdere mai la tua fede”, il messaggio di Kone.