UFFICIALE – La Serie A resta a Dazn e Sky fino al 2029. De Laurentiis attacca

Immediato l'affondo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà - l'attacco del patron partenopeo, come riporta Calcio e Finanza - Sky e DAZN non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano. I miei compagni di squadra in Lega amano essere passivamente essere operativi nel sistema. Io che non ho mai giocato in maniera passiva detesto operare in questo modo”. Di tenore opposto il pensiero di Urbano Cairo, presidente del Toro: "Aurelio spesso è un visionario, ma stavolta non sono d'accordo con lui. Magari finisce come con Ricci e la Meloni e un giorno ci ringrazierà per questa votazione".