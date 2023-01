UFFICIALE – Kyriakopoulos al Bologna

Il sito della Lega Calcio conferma il deposito del contratto del laterale mancino da parte del Bologna che dunque lo preleva a titolo temporaneo. Il terzino greco è stato immortalato all'entrata dell'Isokinetic per le visite mediche di rito attorno alle 17 e nel giro di un'ora e mezza il Bologna ha depositato il contratto in Lega Calcio a circa 90 minuti dal gong. Classe 1996, Kyriakopoulos arriva in prestito con diritto di riscatto per giocarsi il ruolo da titolare con il connazionale Charalampos Lykogiannis, mentre Andrea Cambiaso, che il Bologna ha voluto trattenere nonostante la volontà della Juve di riportarlo a Torino a gennaio, dovrebbe traslocare a destra.