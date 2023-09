UFFICIALE -Barrow all’Al Taawoun

Ceduto Musa Barrow in Arabia

Il gambiano dunque viene ceduto a mercato in entrata chiuso con un incasso di circa 8 milioni di euro più bonus dopo oltre tre stagioni in maglia rossoblù e 26 gol segnati. Dall'Arabia l'ufficialità del passaggio era già arrivata nella serata di ieri e poco fa è stata comunicata anche dal Bologna. Il vice Joshua Zirkzee sarà dunque Sydney Van Hooijdonk che verrà reintegrato in pianta stabile da Motta dopo le esclusioni a Valles e Utrecht.