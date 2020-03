Uefa, cambiano le date delle finali di Champions ed Europa League

L’Uefa ha deciso, nonostante manchi ancora l’ufficialità: gli Europei di quest’estate sono stati rinviati all’estate 2021. In questo modo ci sarà il tempo necessario per ultimare tutti i campionati e le coppe nazionali, ma anche per quelle europee. In attesa di capire quando e in quali modalità riprenderanno anche Champions League ed Europa League, l’Uefa avrebbe già applicato un primo cambio di programma.

Secondo “Marca”, infatti, sarebbero state modificate le date delle finali di Champions ed Europa League. La prima si giocherà ad Istanbul sabato 27 giugno, mentre la seconda andrà in scena a Danzica tre giorni prima, mercoledì 24 giugno. In questa maniera, l’Uefa avrà modo di far recuperare tutti gli scontri mancanti.