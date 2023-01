Udinese-Bologna, quasi mille tifosi rossoblù alla Dacia

Nonostante le due sconfitte in fila, una emergenza infortuni palese e un mercato che non decolla, il tifo rossoblù non farà mancare il suo apporto oggi a Udine.

Per il match contro l'Udinese, scrive il Resto del Carlino, saranno per la precisione circa 830 i tifosi del Bologna al seguito della squadra. Trasferta abbastanza comoda quella di Udine e si torna a giocare di domenica alle 15, quindi con il tempo di andare e tornare, anche se, come riporta il quotidiano, il gemellaggio che in passato univa le due tifoserie pare sia stato rotto recentemente.