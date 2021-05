Udinese-Bologna, le probabili formazioni

Udinese e Bologna si affrontano questo pomeriggio alla Dacia Arena con l'obiettivo comune di blindare il discorso salvezza. Le due squadre, appaiate entrambe a quota 39, sono reduci da due buone prestazioni rispettivamente contro Juventus (vittoria sfumata allo scadere per i friulani) e Fiorentina , con i rossoblù sempre in rimonta con la viola.

Sinisa Mihajlovic ritrova alcune pedine fondamentali per la trasferta di Udine: oltre allo squalificato Schouten, recuperano anche gli infortunati Dijks e Sansone, con il primo che dovrebbe ritrovare anche il posto dal primo minuto. Sul versante opposto in difesa ci sarà Tomiyasu, mentre al centro confermati Danilo-Soumaoro. A centrocampo ritorna la coppia formata da Schouten e Svanberg, con Soriano che dovrebbe avanzare nuovamente tra le linee, anche se Vignato scalpita dopo la prova super contro la Fiorentina. In attacco, spazio ancora a Barrow e Orsolini sugli esterni e Palacio unica punta.