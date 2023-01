Udinese-Bologna, la moviola di Stadio

Per quanto riguarda i rigori 'Non c’è certezza sul fatto che Bijol abbia colpito il pallone con la mano (sinistra) piuttosto che con la testa' scrive Stadio anche se l'impressione sembra più la prima che la seconda, ma 'il Var in questi casi deve tacere' si legge. Molto più dubbio l'episodio tra Udogie e Orsolini dove c'è una 'leggera trattenuta e spinta in corsa, se Volpi avesse fischiato rigore il VAR non sarebbe intervenuto'.