Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica le informazioni per la trasferta di Coppa Italia contro l’Udinese.

La partita andrà in scena il 4 dicembre alle ore 21. Si comunica che la prevendita per il settore ospiti è aperta senza alcuna limitazione online a questo link o in tutti i punti vendita del circuito TicketOne.