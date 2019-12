Udinese-Bologna, i precedenti

Mercoledì sera il Bologna sarà alla Dacia Arena contro l’Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia in ben 79 occasioni: 30 vittorie friulane, 20 pareggi e 29 successi rossoblu. Considerando solo le gare giocate ad Udine, il bilancio è decisamente a favore dei padroni di casa: 19 trionfi a 9 per i bianconeri.

Il Bologna ha già affrontato l’Udinese alla Dacia Arena in questa stagione, ed è uscito sconfitto per 1-0. Anche la passata stagione furono i padroni di casa a vincere in entrambe le occasioni: ad Udine i friulani, al Dall’Ara i felsinei. Tra campionato e Coppa Italia, gli emiliani non vincono in trasferta dal 14 febbraio 2016, quando in Serie A gli ospiti ebbero la meglio per 0-1 grazie alla rete di Destro. Per quanto riguarda esclusivamente la Coppa Italia, l’ultimo scontro tra le due formazioni risale agli ottavi di finale – andata e ritorno – nel dicembre del 2003: grazie a due successi fu l’Udinese a passare il turno. Nelle 6 occasioni in cui i rossoblu hanno incontrato i friulani in questa competizione, il bilancio è decisamente sfavorevole: 1 vittoria (nel 1963), 1 pareggio e 4 sconfitte.