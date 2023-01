Udinese-Bologna, i convocati: rientrano Barrow e Kasius, ancora fuori Vignato

C'è qualche rientro nella lista dei convocati diramata poco fa da Thiago Motta per la trasferta di domani a Udine. Rientra in difesa Denso Kasius, c'è anche il giovane Amey della Primavera, mentre in attacco è disponibile Musa Barrow che completa il reparto con Orsolini e Sansone ma Zirkzee non è ancora disponibile. A centrocampo fuori gli squalificati Dominguez e Medel, è confermato Pyythia e c'è anche Soriano, mentre resta escluso Vignato.