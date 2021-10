Udinese-Bologna, come seguirla

Le coordinate per seguire Udinese-Bologna

La trasferta di Udine sarà in programma il 17 ottobre alla Dacia Arena alle ore 15.00 e per chi non seguirà la squadra in Friuli ci saranno due modalità per seguire la sfida. Per quanto riguarda la tv, la partita sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Dazn, niente Sky, visibile su apposita app mobile e su Smart Tv. Per quanto riguarda la diretta radio, live su Radio Nettuno Bologna Uno in fm sul 97.000 e in streaming qui.