Tuttosport – Lyanco non si muove da Torino

Continua il braccio di ferro tra Bologna e Torino per Lyanco. I rossoblu vogliono a tutti i costi il centrale brasiliano, ma i granata vogliono trattenerlo all’ombra della Mole. Nel progetto di Cairo, il sudamericano sarà il perno fondamentale della difesa granata. Izzo e Nkolou vorrebbero infatti cambiare aria, lasciando quindi il solo ex Bologna a guardia di Sirigu.

Il Torino però non vuole svendere i propri talenti, serviranno quindi diversi milioni per strappare i giocatori al granata. Non è da escludere che il Bologna possa ugualmente giocarsi le sue chances per Lyanco, nel caso in cui venissero trattenuti a Torino. Torino che per il futuro punta Marchizza, centrale dello Spezia, di proprietà del Sassuolo, già nei taccuini degli scout bolognesi.