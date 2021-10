Tuttobolognaweb ti porta a FICO

Entra a Fico con Tbw

30 giostre e attrazioni a tema cibo, 13 fabbriche di produzione delle eccellenze del made in Italy, tour guidati alla scoperta delle curiosità del parco , 13 ristoranti e 13street food, la fattoria degli animali, 60 esperienze tutte da gustare in un unico posto, a Bologna! FICO, no?