Tutti i numeri della Serie A: Bologna la squadra che ha lanciato più giovani

In attesa dell’inizio della prossima stagione di Serie A, il sito della Lega Calcio ha analizzato tutti i numeri della stagione anomala appena conclusasi. Quest’anno, dei 380 incontri disputati, solo il 41,58% dei match (158) hanno visto la vittoria della squadra di casa, con una media gol di quasi tre ad incontro per un totale di 1154 segnature. A D’Ambrosio il record per il gol più veloce, segnando dopo appena 51 secondi dal fischio d’inizio contro l’Atalanta.

La squadra più pericolosa è stata l’Atalanta, con 301 occasioni create, di cui ne ha concretizzate 98, facendo registrare il miglior attacco. Il Bologna figura primo solo in una voce statistica: quella per la squadra che ha schierato il maggior numero di Under 21. Mihajlovic si è infatti affidato a 12 ragazzini, molti alla prima esperienza assoluta nel calcio dei grandi. Anche Orsolini si è aggiudicato un primo posto in una categoria, quello per la velocità massima su uno scatto di trenta metri. L’esterno rossoblu ha infatti fatto registrare un picco di 29,28 km/h.