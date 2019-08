Tutta Bologna si muove per Mihajlovic

Tutta Bologna aspetta Sinisa Mihajlovic. Se dovesse venire confermata la presenza in panchina del tecnico serbo, il Dall’Ara non mancherà di abbracciare il proprio condottiero. È già successo al Bentegodi, con i brividi che correvano veloci sulla schiena di tutti, ma in casa propria ha tutto un altro sapore, un sapore che moltiplicherebbe quegli stessi brividi di Verona.

Secondo la Gazzetta dello Sport, a ieri erano già oltre 20.000 i biglietti venduti, ma si prevede in questi giorni un ulteriore corsa ai biglietti. Facile prevedere oltre 23.000 presenze se non qualcosa in più. Un quota simile a quella delle ultime giornate dello scorso campionato e non è da escludere qualche coreografia per l’occasione, si tratta pur sempre di un derby.