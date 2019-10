Turci: “Il gioco del Bologna riflette la filosofia del suo allenatore”

Intervistato da Sport Today, Tommaso Turci ha parlato della partita Juventus–Bologna, in cui era inviato a bordo campo per Dazn: “L’idea che mi sono fatto del Bologna è molto positiva. La squadra mi è piaciuta molto, si vede che c’è un’idea precisa dietro il gioco espresso. C’è spirito di sacrificio e voglia di giocare, la filosofia dell’allenatore si vede. Quello del Bologna è un bel gruppo, infatti è sorprendente che non abbia portato a casa nessuna vittoria nelle ultime 5 giornate. I punti contano tanto, ma prima o poi arriveranno. I punti che hanno i rossoblu in campionato sono molti meno di quelli che meriterebbero. Il Bologna ora come ora è lontano anni luce da quello visto lo scorso inizio di stagione, ovviamente in positivo.”

Scheda 1 di 6