Trebbi: “La Virtus proverà a tenere Teodosic. Fortitudo? Obiettivo playoff”

Ospite dell'edizione odierna di Sportoday, Bruno Trebbi di Bolognabasket.it ha fatto il punto in casa Virtus , con l'annuncio di Sergio Scariolo sulla panchina bianconera e il possibile mercato in primo piano. Piccola parentesi poi anche sulla Fortitudo. Si parte dalla Segafredo:

"La Virtus non poteva andare avanti con Djordjevic nonostante la vittoria dello scudetto. La mancata qualificazione in Eurolega è stata decisiva, anche se la cavalcata nei playoff è stata esaltante. La Segafredo ha agito da società adulta perchè non si è fatta condizionare dagli umori della piazza e ha portato avanti la sua scelta. Se giusta o sbagliata lo dirà il tempo".