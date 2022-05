Trebbi: “Virtus, grande reazione contro un’ottima Tortona”

L’intervento di Davide Trebbi a Pomeriggio Rossoblù, su Radio Nettuno Bologna Uno, in cui si è parlato dello stato di forma della Virtus che ieri ha vinto su Tortona in Gara 2:

“Record societario per la Virtus che ha totalizzato 15 vittorie di fila e 19 di fila in casa. Ieri è stata una gara dove Tortona ha messo in difficoltà la Virtus grazie alla sua organizzazione difensiva e offensiva. Ottima prestazione per Tortona che sicuramente a livello tecnico era inferiore alla formazione bolognese. La Virtus, poi, ha sfruttato l’intervallo per capire i propri errori e nervosismi. Teodosic è stato fondamentale con le sue tre o quattro giocate: ha praticamente concluso il match”.