Tre rossoblù in nazionale Under 17

Comincerà domani l’ormai tradizionale Torneo dei Gironi, appuntamento che vede coinvolta la NazionaleUnder 17. Il tecnico Massimiliano Favo, con la qualificazione alla fase élite dell’Europeo in tasca, ha convocato tre giocatori del Bologna per la manifestazione che suddividerà 60 ragazzi tra tre squadre differenti composte da venti elementi ciascuna (Nazionale Under 17, Rappresentativa A e Rappresentativa B).