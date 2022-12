Tre progetti per raccontare la storia della città attraverso le gesta sportive

L’Associazione Percorso della memoria Rossoblù, nata all’interno del Centro Bologna Clubs, che ha come presidente Stefano Dalloli e come membro onorario Davide Gubellini, sta intraprendendo un percorso di iniziative per raccontare la storia della città anche attraverso le gesta sportive a tinte rossoblù.

Sono tre gli obiettivi portati avanti. Il primo riguarda lo Sterlino, primo campo da gioco del Bologna che visse il suo match inaugurale contro il Brescia, 1-1, il 30 novembre 1913. L'idea è realizzare un murales allo Sterlino per ricordare il campo a 110 anni dalla prima partita. La seconda iniziativa riguarda le scuole e quest'anno si allarga anche all'Istituto Parri. Davide Gubellini solo nel 2022 ha incontrato circa 500 studenti per una serie di incontri sulla storia del novecento, in particolare sulla Seconda Guerra Mondiale e con ampi riferimenti ad Arpad Weisz. Terzo, un appello alle istituzioni e al Bologna Fc per dedicare qualcosa di importante alla memoria di Angelo Schiavio, miglior marcatore del club con quasi 250 gol segnati.