Torino, Cairo ammette: “A Bologna passo indietro”

Aspetterà per un bilancio la sosta di campionato per il Mondiale.

Il presiente del Torino Urbano Cairo ha ammesso in un convengo organizzato dal Corriere della Sera il passo indietro fatto a Bologna . Torino sconfitto in rimonta dopo il rigore iniziale di Lukic , il pensiero del numero uno granata:

"Faremo un bilancio approfondito dopo la Roma - le sue parole riportate da Tmw - Sono state fatte buone cose, poi ci sono momenti in cui ti aspetteresti un passo in avanti come ieri a Bologna, ma invece è stato fatto un passo indietro. Dopo una partita gestita bene per 60 minuti abbiamo chiuso in maniera difficoltosa".