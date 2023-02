Torino-Bologna, le info trasferta

Le info per la trasferta

Il Torino Fc comunica, in relazione a #TorinoBFC della 25° giornata in programma lunedì 6/3 alle 20:45 all’Olimpico, che è aperta la vendita dei biglietti del Settore Ospiti, al costo di 15€, online qui oppure nei punti vendita Vivaticket. Non sono previste limitazioni alla vendita.