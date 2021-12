Torino – Bologna, info trasferta

Informazioni utili sulla trasferta di Torino

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino ha comunicato, in relazione a Torino - Bologna, match valido per la 17° giornata di Serie A, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico, che domani alle 10 aprirà la vendita dei biglietti del Settore Ospiti al costo di 20€, con ridotto Under16 a 10€, presso i punti Vivaticket oppure online. Per l’acquisto non è necessaria la Fidelity Card e non vi sono limitazioni di vendita.