Torino-Bologna, i convocati

Sono 24 i giocatori che Sinisa Mihajlovic ha convocato per il lunch match di domani a Torino contro i granata. Ancora diverse assenze per i rossoblù, tra cui anche Ravaglia che non ha recuperato dal problema alla caviglia. Rientra invece Jerdy Schouten, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Non ce la fanno, Orsolini, Sansone e Skov Olsen. Questi i convocati:

Portieri: Breza, Da Costa

Difensori: Calabresi, Denswil, De Silvestri, Dijks, Danilo, Paz, Tomiyasu, Khailoti (68)

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci (70)

Attaccanti: Barrow, Pagliuca (44), Palacio, Rabbi (19), Vergani (63), Vignato.