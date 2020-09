Tomiyasu vs Ibrahimovic: per il giapponee è la prova del fuoco

Il Corriere dello Sport Stadio lo definisce il Mortirolo, e un po’ è così.

Takehiro Tomiyasu lunedì sera a San Siro dovrebbe debuttare in campionato nella nuova posizione di difensore centrale, trovandosi di fronte subito uno scoglio da paura: Zlatan Ibrahimovic. Da maggio Sinisa Mihajlovic sta pensando al giapponese centrale, provato sul finale dell’anno scorso, e infatti per tutta l’estate ci ha lavorato costantemente, volendo assicurare più qualità e rapidità al reparto. D’altronde il giapponese era stato acquistato per giocare in mezzo un anno fa.

E Tomiyasu che ne pensa del nuovo ruolo? Probabilmente, sottolinea Stadio, avendo trovato agio e continuità da terzino destro, iTomi avrebbe chiesto al tecnico di non cambiargli posizione, ma Sinisa non ha voluto sentirci, convinto della sua scelta e a maggior ragione con lo sbarco a Bologna di De Silvestri. Sarà invece di grande aiuto a Tomi il brasiliano Danilo, che per tutta l’estate gli ha lavorato a fianco per trasmettergli la sua sapienza difensiva. Lunedì sera la prova del fuoco.