Tomiyasu può tornare con calma: Mbaye c’è

Oltre agli infortuni di Destro e Medel, Mihajlovic deve fare i conti anche con quello di Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese ha riportato un problema muscolare durante la pausa per le nazionali con il suo Giappone, ed è attualmente ai box: probabilmente sarà costretto a saltare ancora 3 o 4 partite. Al suo posto quindi il Bologna dovrà far affidamento su Ibrahima Mbaye, che sabato sera all’Allianz Stadium ha fatto il suo esordio stagionale proprio contro la Juventus.

Il terzino senegalese se l’è cavata davvero bene contro Cristiano Ronaldo e compagni, dimostrando di avere la personalità e la mentalità necessaria per ricoprire il ruolo che gli ha affidato Mihajlovic. D’altronde, il ragazzo è quasi sempre stato titolare la scorsa stagione col tecnico serbo, e infatti si è subito fatto trovare pronto. Debutto stagionale coi fiocchi dunque per il numero 15, che ha risposto presente. Mbaye sarà titolare nella linea difensiva a 4 anche domenica prossima all’ora di pranzo contro la Sampdoria, e poi di certo anche con Cagliari e Inter – sua ex squadra. Se questa è l’attenzione e la concentrazione che il classe 1994 metterà in ogni match, allora Tomiyasu può rientrare con tutta calma.