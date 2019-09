Tomiyasu MVP di Bologna-Spal

Grandissimo inizio di stagione di Takehiro Tomiyasu, che sembra essersi adattato benissimo al Bologna e all’Italia. Il difensore giapponese ha giocato una grande partita venerdì sera al Dall’Ara contro la Spal, dando un contributo determinante nella vittoria per 1-0. Se ne sono accorti anche i tifosi, che a fine partita lo hanno votato come migliore in campo – MVP – del derby. Tomiyasu si è addirittura classificato davanti ad Orsolini e Soriano, autori rispettivamente di assist e gol.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“E’ Tomiyasu l’MVP del Bologna in #BFCSpal di venerdì. Takehiro ha ottenuto il 51,79% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio #VotaIlMigliore sulla Pass Area del nostro sito. Al secondo posto Orsolini con il 19,64%, in terza posizione Soriano con il 17,86%”.