Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giapponese Takehiro Tomiyasu sarebbe pronto a raggiungere i nuovi compagni di squadra al ritiro di Castelrotto. Nelle prossime ore infatti è atteso lo sbarco in Italia, poi raggiungerà il Bologna in Alto-Adige, dove il suo arrivo è previsto per mercoledì 17.

Il calciatore classe ’98 è stato acquistato dal Sint-Truiden per una cifra intorno ai 7 milioni, ed è pronto a cominciare la sua nuova esperienza con la maglia rossoblu.