Tomiyasu e il cambio di ruolo: Mihajlovic insisterà

Da terzino di spinta a difensore centrale il salto è ampio, ma Takehiro Tomiyasu sembra in grado di riuscire nell’impresa.

Sinisa Mihajlovic vuole portare il giapponese a giocare in pianta stabile in quel ruolo, nel quale lo vede particolarmente bene. Dotato di colpo di testa, anticipo, attenzione in marcatura e buona fisicità, Tomiyasu può davvero diventare il centrale del quale il Bologna ha assoluta necessità. Nella scorsa stagione qualche apparizione in quel ruolo l’aveva già fatta, ma in maniera scricchiolante. Il ritiro di Pinzolo ha dato tempo e modo al 21enne di migliorare alcuni movimenti e imparare altri meccanismi, che verranno oliati meglio quando Sinisa tornerà in panchina dopo l’isolamento per coronavirus. Lo riporta il Corriere dello Sport.