Potrebbe essere questa la stagione della consacrazione definitiva per Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblu ha messo in piedi numeri eccellenti in questo avvio di stagione. Un gol, tre assist e una media voto di 6,29, in sintesi uno dei giocatori più pericolosi del Bologna. L’arma forse preferita di Mihajlovic. Alle sue spalle ci sono Danilo e Palacio, i vecchi leoni che continuano a ruggire forte.

