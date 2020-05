TMW – Serie C verso la chiusura: Monza, Reggina e Vicenza promosse in Serie B

Cominciano ad arrivare le decisioni dell’assemblea di Lega Pro. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, le prime indiscrezioni riguardo le scelte dei campionati di Serie C, girerebbero intorno alla decisione di sospendere definitivamente le attività per la stagione in corso.

Monza, Vicenza e Reggina, prime nei rispettivi gironi, verrebbero promosse in Serie B, con la quarta promossa che potrebbe essere il Carpi. La scelta della formazione emiliana dovrebbe essere presa considerando la media ponderata che emerge dal rapporto gare giocate-punti. Bloccate invece le retrocessioni e i ripescaggi dalla Serie D. L’ultima parola spetterà comunque al Consiglio Federale che dovrà ratificare il tutto.