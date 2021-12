Tacchinardi: “La Juve senza cattiveria rischia a Bologna”

In diretta su TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex Juventus. ha parlato della prossima sfida che attende i bianconeri al Dall'Ara di Bologna e della Juventus in generale:

"La Juve non deve guardare le altre ma se stessa. Deve capire chi è, come andare avanti. Allegri ha fiducia in questa squadra, ma i risultati in campionato non ci sono. Parlo sempre di spirito. Con la cattiveria, l'unità d'intenti, a volte puoi compensare. Poi ci vuole anche il gioco e la qualità. La Juve se non mette la cattiveria agonistica contro il Bologna perde. E' lo spirito che deve ritrovare nel più breve tempo possibile."