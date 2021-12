Palermo si candida ad ospitare lo spareggio Mondiale, Bologna l’alternativa

L'Italia potrebbe giocarsi l'accesso ai mondiali a Palermo, Bologna prima alternativa

Lo stadio Barbera di Palermo è il primo candidato ad ospitare la partita Italia - Macedonia del Nord, valida per il primo turno dei playoff per l'accesso ai Mondiali 2022.

Come riportano alcuni media, manca soltanto l'ultimo sopralluogo per poi confermare la sede definitiva; in caso contrario, la prima alternativa sarebbe rappresentata proprio dallo stadio Dall'Ara di Bologna.