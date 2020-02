TMW – Il CT del Giappone in Italia per seguire Tomiyasu

Continua ad essere una delle certezze della Nazionale giapponese Takehiro Tomiyasu. Nella giornata di ieri a Bologna si è infatti visto il commissario tecnico della Nazionale del Sol levante. Hajime Moriyasu era presente all’allenamento rossoblu di ieri per visionare il difensore rossoblu, perno della sua formazione.

Moriyasu non è però venuto in Italia solo per Tomiyasu. Nella mattinata di ieri infatti, prima di arrivare a Bologna, il tecnico nipponico è passato anche da Genova dove ha osservato il nuovo difensore blucerchiato Maya Yoshida. Oggi per il tecnico invece è previsto un trasferimento in Germania, dove andrà a seguire gli allenamenti di Yuya Osako con la maglia del Werder Brema.