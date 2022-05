Mercato – Genoa, piace Bigon come direttore sportivo

Possibile rivoluzione in casa Genoa

La retrocessione del Genoa in Serie B potrebbe cambiare profondamente il volto del club ligure in vista della prossima stagione.

Un campionato, quello 2022/2023, nel quale i liguri tenteranno la risalita immediata. Per questo motivo ci potrebbero essere molti cambiamenti sia per quanto riguarda la guida tecnica, sia per la direzione sportiva. Nelle ultime ore è emerso il nome di Riccardo Bigon, come ds, visto che probabilmente a fine stagione lascerà Bologna.