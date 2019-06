Secondo quanto riporta TMW, domani dovrebbe arrivare la firma di Gianluca Frabotta con la Juventus Under23. Il terzino classe ’99 ha giocato gli ultime sei mesi al Pordenone, in prestito dal Bologna.

Frabotta è stato inserito come contropartita tecnica nell’operazione per il riscatto di Riccardo Orsolini da parte della società felsinea e andrà a completare, quindi, l’organico della formazione satellite bianconera in Serie C in vista della prossima stagione.