TMW – Contro la Juve Barrow papabile titolare

L’ultima del Bologna è stato un infelice ko contro la Lazio. Una sconfitta maturata nei primi venti minuti, a cui non è bastato un secondo tempo di qualità per evitarla. Dopo quasi quattro mesi i rossoblu tornano in campo per sfidare un’altra pretendente allo scudetto: la Juventus di Maurizio Sarri. Una partita molto sentita dalla tifoseria, che purtroppo sarà costretta a seguire l’incontro in tv.

Recuperati Dijks, Krejci e Svanberg, i rossoblu hanno appena perso Skov Olsen. Lesione di primo grado per il danese che salterà un mese. Out per squalifica invece Bani, Schouten e Santander. Alla luce di queste assenze, i rossoblu sembrano avere una formazione pressoché obbligata da schierare contro la Juve. Davanti a Skorupski ci saranno Tomiyasu, Denswil, Danilo e Dijks. A centrocampo sfida a due per affiancare Poli tra Medel e Dominguez. La linea a tre dei trequartisti sarà composta da Orsolini, Soriano e Sansone. In avanti spazio a Barrow, al momento favorito su Palacio.