TMW – Bologna ancora su Ramsay, ma c’è concorrenza dalla Premier

Il Bologna spera ancora di poter arrivare a Calvin Ramsay, giovane terzino destro scozzese, ma la concorrenza non manca

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Bologna avrebbe messo nel mirino per la prossima sessione di mercato il giovane terzino destro dell'Abeerden Calvin Ramsay, che già era stato vicino ai rossoblù nella sessione invernale di calciomercato. Ma adesso le cose si complicano, perché il giocatore avrebbe attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League, in particolare del Leeds, ma soprattutto del Liverpool; insomma, una concorrenza non facile da superare.