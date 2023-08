Tifosi del Bologna in calo: sorpasso Lecce

Il numero di tifosi del Bologna sparsi sul territorio nazionale si dimostra in calo, per la precisione dai 310.000 tifosi della stagione 2021-22 ai 264.000 dell'ultimo campionato, per una flessione del 14,8%.

Questo è quello che si evince dall'annuale ricerca Sponsor Value sul mondo del tifo calcistico italiano, realizzata da StageUp e Ipsos e riportata da Il Corriere di Bologna. "In Serie A i numeri dei tifosi restano stabili (quasi 24,5 milioni) e comanda sempre la Juventus a 7.897.000, in calo del 2%, seguita da Inter e Milan - attorno ai 4 milioni - e al Napoli che supera i 3 milioni e si attesta in forte crescita (+14,2%) dopo lo scudetto - si legge sul quotidiano - Seguono Roma e Lazio, con Fiorentina, Torino, Cagliari e Atalanta che completano la top ten: il Bologna è dodicesimo, sopravanzato dall’exploit del Lecce".