Thiago Motta, si ferma a tre la striscia di vittorie esterne consecutive

Thiago Motta si è fermato a quota tre vittorie esterne consecutive: i rossoblù avevano vinto in casa dell'Udinese, della Fiorentina e della Sampdoria, sempre con il risultato finale di 1-2. Sfuma in questo modo un possibile record per il tecnico italo-brasiliano. In cima a questa speciale classifica rimane Fulvio Bernardini. Nella stagione 1963/64, quella dell'ultimo scudetto rossoblù, arrivò a cinque vittorie di fila fuori casa: i rossoblù sconfissero Bari, Catania, Messina, Lazio e Genoa.