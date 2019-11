Terremoto in Lega Calcio, si dimette Micciché

(ANSA) – MILANO, 19 NOV – ”Ho lavorato in questi mesi per la trasformazione del calcio, aggiungendo ai valori agonistici e sportivi quelli di credibilità societaria economica e prospettica. Ciò è indispensabile e propedeutico per l’arrivo di nuovi e seri investitori, nuove e grandi corporation in qualità di sponsor, nuova credibilità nei mercati finanziari”: Gaetano Miccichè rivendica i risultati ottenuti da presidente della Lega Serie A in una dichiarazione nella quale annuncia le proprie dimissioni a seguito delle indiscrezioni sugli esiti dell’istruttoria della Figc.

L’istruttoria riguarda le eventuali irregolarità nell’assemblea del 19 marzo che ha poi eletto Micciché. Come riporta Calcio e Finanza, l’istruttoria ha preso il via dopo le parole del presidente Preziosi che aveva parlato di procedure non corrette nell’elezione del presidente. In sintesi, ci sarebbe stata una elezione per acclamazione invece che per scrutinio segreto.