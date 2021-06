Tedeschi: “Non credo si vedranno grandi investimenti. Arnautovic? Serve il suo temperamento”

Le parole di Andrea Tedeschi a Pomeriggio in Rossoblù

"Sbandierare gli esordi di giovani del settore giovanile in prima squadra deve essere supportata dai fatti. Per molti si è trattata semplicemente di una passerella. E il rischio di retrocessione della Primavera rossoblù non va in questa direzione. Servono risultati sul campo e far crescere i giocatori col tempo: al momento non ce n'è uno in grado di giocare ad alti livelli e la squadra di Zauri è mediamente scarsa. Il Bologna non ha calciatori che possano andare rinforzare la formazione di Mihajlovic. Zauri? L'allenatore è più importante in Serie A: un tecnico ad alto livello può fare miracoli, uno in un settore giovanile no".