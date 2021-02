Tedeschi: “Il Bologna deve vincere di più. Niang? Carattere peggiore di Balotelli”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi ha parlato di Bologna e di Fortitudo. Si parte dai rossoblù:

“In giro sento tanta sfiducia e malcontento. Il Bologna dovrebbe vincerne di più nel girone di ritorno per non rischiare nulla, a maggior ragione se dovessero arrivare più sconfitte. Niang? Mihajlovic ha fatto bene ha rifiutare il suo trasferimento. Il ragazzo non era convinto nonostante tra le società era tutto fatto. Il tecnico serbo lo conosce bene, e se lo ha visto tentennante ha fatto la scelta giusta a dire alla società di non volerlo. Niang ha un carattere peggiore di Balotelli“.