Tassi: “Vedrei bene Skov Olsen trequartista, su De Silvestri dico che…”

Giuseppe Tassi questo pomeriggio è intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, e sono state affrontate diverse tematiche tra cui la conferenza di Bigon di questa mattina:

“Le parole di Bigon di questa mattina mi lasciano dubbi, dopo la partita con il Milan ho avuto impressioni differenti. In ogni caso non ho visto quello a cui ci aveva abituati Sinisa, ovvero una squadra aggressiva che non lascia giocare l’avversario. Va ammesso, però, che il Milan è una squadra più in forma e con un livello tecnico superiore. È vero che il Bologna ha bisogno di fortuna perchè conta sull’esplosione di tanti giovani e la speranza che possano crescere bene. I giovani hanno bisogno di essere miscelati con altri più esperti. La mancanza di Medel è stata importante perchè avrebbe aiutato a mettere ordine in mezzo al campo”.