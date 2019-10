Tassi: “Mihajlovic? Ha grande voglia di rimettersi in gioco .”

Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio è stato allo Stadio Olimpico per seguire con Mancini l’allenamento della nazionale maggiore:

“Capisco l’emozione che suscita vederlo. Ha grande voglia di rimettersi in gioco e ha un grande impatto comunicativo, tutte le tifoserie d’Italia sono con lui e simbolo di questo è vederlo accanto a Mancini in panchina. I due sono legati da una profonda amicizia, non solo a livello calcistico. Credo che Sinisa voglia riprendere la sua vita di tutti i giorni, prima o poi succederà.”