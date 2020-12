Tassi: “Bologna, prova a non scendere sotto il decimo posto. Su Conte e Mihajlovic…”

Giuseppe Tassi è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato del momento del Bologna e della prossima partita contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Aver trovato continuità non è banale. Il Bologna ha messo insieme due vittorie di fila, l’ultima addirittura senza subire gol. E’ evidente c’è un’evoluzione nella squadra di Mihajlovic, con lo sforzo di arrivare ad un equilibrio. La classifica ora è buona, i rossoblù sono al decimo posto e questa posizione fotografa lo specchio del club, sia in termini di valore tecnico della squadra che della società e i tifosi. Questo deve essere il traguardo minimo, sotto la soglia del decimo posto il Bologna non deve più scendere, provando magari a salire in futuro. Al bilancio complessivo mancano i 3 punti della partita con il Sassuolo, che è stata un suicidio”.