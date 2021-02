Tassi: “I tifosi del Bologna meritano un’attenzione diversa, ora Mihajlovic deve chiarire”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1 Giuseppe Tassi ha dato una sua opinione sul Bologna, parlando della prestazione contro il Benevento e di quanto successo nel pre partita. Ecco il suo commento:

“Il Bologna ha iniziato molto bene, con ottimi movimenti degli attaccanti come non si vedevano da un po’. Dopo il gol di Sansone però la squadra si è spenta ed è venuto fuori il Benevento, che ha avuto più cattiveria e determinazione dei rossoblù. Al Bologna a tratti manca, si vede questo atteggiamento solo nelle emergenze. Per essere al massimo i rossoblù devono giocare sempre al 100% delle sue potenzialità: quando ha il timone del gioco riesce a controllare la partita, quando lo perde e deve difendersi fa fatica”.